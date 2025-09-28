El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 24 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera un leve aumento, alcanzando los 17 grados hacia el mediodía. Por la tarde, las temperaturas podrían llegar a los 24 grados, proporcionando un respiro en medio de la lluvia.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 52% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 49 km/h en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero las lluvias deberían ir disminuyendo hacia la tarde y la noche. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se reduce a cero, lo que sugiere que la tarde podría ofrecer un respiro de las lluvias matutinas. Sin embargo, el cielo seguirá nublado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas que varían entre los 15 y 24 grados, alta humedad y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigos si se planea salir, especialmente durante las horas de lluvia intensa por la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.