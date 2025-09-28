El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las precipitaciones cesen por completo a partir de las 08:00.
Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, rondando los 16 grados . A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 62% por la tarde.
El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.
A partir de las 14:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, pasando de un estado cubierto a poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol hagan su aparición, aunque las nubes seguirán presentes. Las condiciones mejorarán notablemente hacia la tarde, con cielos más despejados y temperaturas agradables.
Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormenta es baja después de las 08:00, se recomienda precaución durante las primeras horas del día debido a la posibilidad de lluvias y vientos fuertes. Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo y fresco, pero con la expectativa de un tiempo más benigno a medida que avanza el día.
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 2:00 a 8:00 AM. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total.
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente en las horas posteriores.
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un 100% de probabilidad de precipitación, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados , lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que rondará el 90% al inicio del día.
