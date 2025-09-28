El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 75% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura empiece a ascender. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 18°C durante las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que pasará del 93% en la mañana a un 60% hacia la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura. Es recomendable que los residentes de Pontecesures tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, hacia la noche, se espera que el cielo vuelva a cubrirse, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en un 0% a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se caracterizará por un inicio nublado con lluvias escasas, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables en la tarde. Los vientos del noreste aportarán frescura, especialmente en las horas más ventosas. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes para la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías de la mañana.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 90%. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que generará una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.