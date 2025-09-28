El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén en los periodos iniciales. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto hasta el mediodía.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y los 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fresca, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 94% hacia el mediodía. Esto podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá presente, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A partir de la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un aumento en la temperatura, que podría alcanzar hasta 25 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, y las posibilidades de lluvia no se descartan por completo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que lleven consigo un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.