El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente lluvioso durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 3 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las precipitaciones sean escasas entre las 8 y las 2 de la tarde, con un total de 1 mm de lluvia. El cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia el mediodía, con una temperatura que rondará los 14°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el tiempo se estabilizará, y las lluvias cesarán por completo. A partir de las 2 de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 21°C hacia las 3 de la tarde. Las condiciones serán más agradables, con cielos poco nubosos y una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades de viento que oscilarán entre 11 y 26 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16°C a las 10 de la noche. La humedad relativa también disminuirá, aunque se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante la tarde y la noche, se recomienda estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados por la tarde hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se eviten las primeras horas del día, cuando las lluvias son más intensas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un inicio de jornada lluvioso, seguido de una mejora significativa en las condiciones climáticas a medida que avanza el día, ofreciendo un final de jornada más apacible y agradable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, con acumulaciones que rondan entre 0.5 y 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm a partir de las 05:00.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, pero no se descartan chubascos ligeros a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

