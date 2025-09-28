El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un 100% de probabilidad de precipitación, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados , lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que rondará el 90% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. A partir de las 9 de la mañana, se prevé que la lluvia disminuya, y el cielo se despeje gradualmente. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana y subiendo hasta 19 grados por la tarde. La humedad también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará velocidades de entre 11 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, con picos de hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco puede ser un alivio ante la humedad y las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura. La probabilidad de tormenta es nula en este periodo, lo que sugiere que los residentes de Poio podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas significativas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:21.

En resumen, Poio experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias y humedad alta, pero evolucionando hacia un tiempo más seco y agradable a medida que avanza la jornada. Los habitantes podrán disfrutar de un final de día tranquilo y despejado, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.