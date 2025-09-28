El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, con acumulaciones que rondan entre 0.5 y 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm a partir de las 05:00.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 67% hacia la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h en la mañana y alcanzando picos de 22 km/h durante la tarde. Hacia la noche, el viento se suavizará, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar muy nuboso a poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que el sol haga breves apariciones. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% durante la mañana, aunque se espera que disminuya a cero en las horas de la tarde y noche.

La jornada concluirá con un cielo despejado, ideal para disfrutar de la puesta de sol, que se producirá a las 20:20. A pesar de las lluvias matutinas, la tarde promete ser más tranquila, permitiendo a los habitantes de Pazos de Borbén disfrutar de un final de día más apacible. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente en las primeras horas, cuando la humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto con lluvias escasas hasta el mediodía.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, pero no se descartan chubascos ligeros a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.