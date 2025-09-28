El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado, aunque con menos probabilidades de lluvia en las horas posteriores.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables por la tarde.

A partir de las 8:00, la probabilidad de tormentas será nula, lo que sugiere que, aunque el cielo seguirá nublado, las condiciones se estabilizarán. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación de frescura persistirá debido a la alta humedad y el viento.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas o impermeables si planean salir por la mañana, y que disfruten de la tarde cuando las condiciones mejoren y el tiempo se vuelva más propicio para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias intermitentes que se prevén especialmente intensas en el periodo de 00:00 a 08:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia acumulada durante esta franja horaria sea de aproximadamente 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C durante este periodo, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 96%.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.9 mm. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 91%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.