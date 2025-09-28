El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C durante este periodo, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 96%.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 8:00, se prevé que la lluvia cese, y el cielo comenzará a despejarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 15°C hasta las 10:00, aumentando ligeramente a 16°C hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá, alcanzando un 86% a las 9:00 y bajando aún más a medida que el sol comience a brillar.

Durante la tarde, el tiempo será mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 25°C entre las 14:00 y las 15:00. Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que se estabilizará en torno al 56%, proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento soplará del noreste, con rachas que pueden alcanzar hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C a las 21:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:22. La probabilidad de tormentas es nula durante la tarde y la noche, lo que sugiere que las condiciones serán estables y agradables.

En resumen, O Rosal experimentará un inicio de jornada lluvioso que dará paso a un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para la lluvia en las primeras horas, pero que también aprovechen el tiempo más cálido y despejado que se espera durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado, aunque con intervalos de tiempo más despejado.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado, aunque con menos probabilidades de lluvia en las horas posteriores.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.9 mm. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 91%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.