El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente nublado con lluvias escasas en las horas posteriores.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados durante la mayor parte del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 67% hacia la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables, especialmente durante las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde y la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que lleven paraguas si planean salir, especialmente durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro antes de que la noche vuelva a traer cielos cubiertos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá nublado, con lluvias escasas que podrían continuar hasta el mediodía.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.