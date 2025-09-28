El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 15 y 21 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 16 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 21 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, rondando entre el 61% y el 88%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones mejorarán notablemente, con cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes en la mañana, temperaturas frescas y un viento notable. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más tranquilo y despejado.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , manteniendo un nivel de humedad relativa elevado, que alcanzará hasta un 89% en las primeras horas.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas predominantemente inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.