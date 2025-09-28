El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Nigrán se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la situación mejorará ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. Este soplará desde el este, con rachas que podrían llegar a los 29 km/h en la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, se prevé que las condiciones se estabilicen. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00, con valores que podrían llegar a los 23 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que el sol haga su aparición hacia el final de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en las primeras horas del día, pero se espera que esta posibilidad se disipe a medida que avancen las horas. La tarde se presentará más tranquila, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 21 grados hacia las 19:00.

El ocaso se producirá a las 20:22, momento en el que el cielo debería estar mayormente despejado, ofreciendo una vista agradable para disfrutar del final del día. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00.

En resumen, Nigrán experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias y cielos cubiertos, pero con una mejora notable hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un cierre de jornada más apacible. Es recomendable llevar paraguas en las primeras horas, pero también se sugiere aprovechar el buen tiempo que se espera más tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias intermitentes que se prevén especialmente intensas en el periodo de 00:00 a 08:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia acumulada durante esta franja horaria sea de aproximadamente 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. La precipitación acumulada se estima en 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm en las siguientes.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una precipitación acumulada de 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y el cielo permanecerá cubierto hasta el amanecer, cuando se prevé que la lluvia escasa dé paso a un cielo nublado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.