El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá nublado, con lluvias escasas que podrían continuar hasta el mediodía.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados durante la mayor parte del día. Este rango de temperatura, aunque fresco, será cómodo para las actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 42 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Este aumento en la velocidad del viento podría ser notable, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente resbaladizas. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque el cielo seguirá cubierto.

En cuanto a las tormentas, existe un 40% de probabilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. A medida que el día avanza, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones se calmarán.

En resumen, hoy en Mos se anticipa un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación de hasta 2 mm. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente nublado con lluvias escasas en las horas posteriores.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una precipitación acumulada de 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y el cielo permanecerá cubierto hasta el amanecer, cuando se prevé que la lluvia escasa dé paso a un cielo nublado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.