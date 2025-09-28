El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se espera una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, con intervalos de nubes más densas y algunas lluvias ligeras que podrían continuar hasta la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones ventosas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 02:00 y las 08:00, aunque se espera que disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias ligeras continuarán, las tormentas eléctricas no serán un riesgo significativo durante el resto del día. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

Hacia el final del día, el cielo comenzará a despejarse, con un pronóstico de cielos despejados para la noche. La temperatura descenderá a unos 15 grados , creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:21, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, ofrecerá momentos de calma y claridad hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.