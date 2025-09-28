El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto con lluvias escasas hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 14 y 15 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día progrese, el viento se irá suavizando, con rachas que disminuirán a 11 km/h hacia la tarde.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con una transición hacia un estado más poco nuboso. Esto permitirá que los rayos del sol empiecen a calentar el ambiente, favoreciendo un tiempo más agradable. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 40% durante la mañana, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos aislados.

En la noche, el cielo se despejará casi por completo, ofreciendo un espectáculo estelar a los habitantes de Mondariz. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 11 grados , creando un ambiente fresco y cómodo para disfrutar de la velada.

Es recomendable que los residentes se preparen para un inicio de jornada húmedo y fresco, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A medida que avance el día, podrán disfrutar de un tiempo más templado y despejado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, con acumulaciones que rondan entre 0.5 y 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm a partir de las 05:00.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén en los periodos iniciales. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.