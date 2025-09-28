El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una precipitación de 4 mm y 2 mm respectivamente. A medida que avance la mañana, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros.

La temperatura durante el día oscilará entre los 16 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados en la tarde, proporcionando un breve respiro del tiempo húmedo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en los momentos de lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moaña experimenten lluvias. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, lo que podría permitir que el tiempo se estabilice un poco hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Moaña deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas moderadas y un viento fresco del noreste. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las precipitaciones serán más intensas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan los 7 mm en las primeras horas y disminuyendo a 3 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia irá disminuyendo, y para el resto de la jornada, las precipitaciones serán prácticamente nulas.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea constante, aunque en cantidades escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 11 mm en total.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una precipitación acumulada de 2 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y el cielo permanecerá cubierto hasta el amanecer, cuando se prevé que la lluvia escasa dé paso a un cielo nublado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.