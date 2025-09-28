El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 95% en el periodo de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 15 y 22 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la sensación térmica sea agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 89%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 49 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos de sol que permitirán disfrutar de momentos agradables al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas se mantiene en un 45% durante la mañana, aunque se espera que disminuya a cero en la tarde.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado del noreste. A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, ofreciendo oportunidades para disfrutar de un final de jornada más soleado. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la mañana, pero las condiciones mejorarán a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 2:00 a 8:00 AM. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.6 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque la cantidad de precipitación será mínima.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.