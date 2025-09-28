El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas predominantemente inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se anticipa que la precipitación acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 4 mm, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea escasa. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 21 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h hacia el mediodía. Esta racha de viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 21 grados , con un ligero aumento en la sensación de calor a medida que la humedad comience a descender. Sin embargo, las condiciones nubosas persistirán, y aunque la lluvia será menos probable, no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 45% durante la mañana, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 70%, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. El viento continuará soplando desde el norte, con velocidades que disminuirán gradualmente a lo largo de la noche.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día de lluvias y viento moderado, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en las primeras horas, acumulando alrededor de 0.6 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque la cantidad de precipitación será mínima.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera una precipitación de hasta 4 mm. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.