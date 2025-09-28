El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente en las horas posteriores.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 16 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas de la tarde, proporcionando un leve respiro del tiempo más frío de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del este, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que el día avanza, el cielo comenzará a despejarse, especialmente después de las 8:00, cuando la probabilidad de lluvia disminuye drásticamente. Entre las 8:00 y las 14:00, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, pero sin precipitaciones significativas. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, y el tiempo se tornará más despejado, permitiendo que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, y aunque el cielo se despejará, la humedad seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:21.

En resumen, Marín experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias y temperaturas frescas, pero con la promesa de un tiempo más agradable y despejado hacia la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia en las primeras horas, pero también aprovechar el buen tiempo que se espera más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un 100% de probabilidad de precipitación, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 16 grados , lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que rondará el 90% al inicio del día.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las precipitaciones cesen por completo a partir de las 08:00.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en el periodo inicial y disminuirán a 0.1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es del 100% en la franja horaria de 2 a 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.