El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de un día húmedo.
A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 5 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío y malestar.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se estabilicen, con una probabilidad de precipitación reducida a un 5% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando rachas de hasta 52 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 11 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. El cielo seguirá cubierto, aunque las lluvias serán escasas o nulas en las horas nocturnas.
Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día mayormente gris y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y la noche, cuando las temperaturas son más bajas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, la tarde podría ofrecer un respiro con temperaturas más agradables, aunque el viento seguirá siendo un factor a considerar.
El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se prevé una precipitación acumulada de aproximadamente 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 85% en el periodo de 2 a 8 de la mañana. Las temperaturas en este tramo oscilarán entre los 14 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%.
