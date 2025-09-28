El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , manteniendo un nivel de humedad relativa elevado, que alcanzará hasta un 89% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, con un 95% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras. Sin embargo, a partir del mediodía, las condiciones mejorarán gradualmente, y se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que el sol haga su aparición.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h en las horas de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad, hará que el tiempo sea más agradable. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en la costa, donde el sol brillará y el viento proporcionará un alivio refrescante.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:22. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 17 grados durante las horas nocturnas. La humedad también disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para la noche.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias ligeras y culminando en un tiempo más soleado y cálido por la tarde. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la isla, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 95% en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.