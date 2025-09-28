El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado, aunque con intervalos de tiempo más despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que indica un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 12 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 62 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de lluvia y el viento fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, a partir de la mañana, esta probabilidad disminuirá a cero, lo que sugiere que el riesgo de tormentas será bajo durante el resto del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, ofreciendo breves intervalos de sol, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, es importante estar preparados para la posibilidad de que el cielo se cubra nuevamente. La puesta de sol se espera para las 20:22, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frescura se hará más evidente.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo variable a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado, aunque con menos probabilidades de lluvia en las horas posteriores.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C durante este periodo, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 96%.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.9 mm. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 91%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.