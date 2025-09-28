El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. La precipitación acumulada se estima en 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0 mm en las siguientes.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, con periodos de nubes altas y poco nuboso en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2:00 de la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados durante la mañana y bajará a 15 grados por la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 7 km/h por la tarde. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es del 40% durante la mañana, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas, aunque se espera que la actividad eléctrica disminuya a medida que avanza el día. A partir de las 8:00, la probabilidad de tormentas y precipitaciones se reduce a cero, lo que permitirá que la tarde sea más tranquila.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias en las primeras horas y una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde. Se recomienda precaución al salir, especialmente en las primeras horas del día, y estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias intermitentes que se prevén especialmente intensas en el periodo de 00:00 a 08:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia acumulada durante esta franja horaria sea de aproximadamente 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Nigrán se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la situación mejorará ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante la mañana, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.