El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se prevé una precipitación acumulada de aproximadamente 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora. Aunque el cielo permanecerá cubierto, las lluvias se irán disipando, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será alta, rondando el 79% al inicio del día y disminuyendo gradualmente, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 21 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensifique. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, con momentos de poco nuboso y despejado, especialmente hacia la tarde y la noche. Sin embargo, es importante recordar que la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será variable, no se anticipan fenómenos severos.

La salida del sol se producirá a las 08:27 y el ocaso será a las 20:20, lo que permitirá disfrutar de una jornada con luz natural, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, se recomienda a los habitantes de Forcarei que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas de sol al final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.