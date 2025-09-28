El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 2 mm. A medida que avance la jornada, la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

La temperatura oscilará entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 12 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento que podría llegar hasta los 21 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando picos de 44 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 5%, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde. A pesar de esto, la posibilidad de tormentas también se mantiene en un 55% durante la mañana, lo que podría generar momentos de inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, con condiciones más favorables para disfrutar del aire libre. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:20, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvias, ofrecerá una transición hacia un tiempo más tranquilo y despejado.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con lluvias en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia en la mañana y disfrutar de las condiciones más agradables que se prevén para el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.