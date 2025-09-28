El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas de la tarde, proporcionando un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que oscilarán entre el 62% y el 91%. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta en las primeras horas, con un 100% de probabilidad entre las 2:00 y las 8:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen, permitiendo que el cielo se despeje en la tarde y la noche. Esto podría ofrecer una oportunidad para disfrutar de un atardecer despejado, con el ocaso programado para las 20:21.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la posibilidad de tormentas es moderada, con un 50% de probabilidad en las primeras horas del día. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir temprano.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras en la mañana, mejorando hacia la tarde. Los residentes deben prepararse para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de un tiempo más agradable a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.