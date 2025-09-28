El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 58% a lo largo de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. Los vientos más fuertes se prevén entre las 11:00 y las 15:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos nubosos que permitirán que el sol asome en algunos momentos. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 45% durante la mañana, aunque se espera que disminuya a cero en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente inestable, las condiciones mejorarán hacia la tarde.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un inicio de jornada fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. A medida que el día avanza, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un tiempo más templado y menos nublado. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso, especialmente durante las primeras horas del día, y estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que se desarrollen las horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.