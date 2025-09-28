El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que puede resultar fresco para los habitantes. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

El viento soplará del noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante las horas más frías de la mañana. A medida que el viento se calma, las condiciones se tornarán más estables, aunque el cielo seguirá cubierto.

En la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a un 5% entre las 8:00 y las 2:00, no se descartan chubascos aislados. La nubosidad persistente hará que la luz solar sea escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que las temperaturas nocturnas desciendan nuevamente a niveles frescos.

Es importante que los residentes de A Cañiza se preparen para un día de lluvia y viento, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las condiciones sean incómodas, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro de las lluvias persistentes, aunque las temperaturas volverán a caer, recordando a todos que el otoño ya está presente en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.