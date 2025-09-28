El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea constante, aunque en cantidades escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 11 mm en total.
A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y aunque el cielo permanecerá cubierto, se prevé que las precipitaciones sean más ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados , lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del este, con velocidades que alcanzarán los 23 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 20-25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas expuestas.
A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% entre las 2:00 y las 8:00, aunque se espera que la actividad eléctrica disminuya significativamente después de este periodo. Las condiciones mejorarán gradualmente hacia la tarde, con cielos que comenzarán a despejarse y temperaturas que podrían alcanzar hasta 22 grados en las horas más cálidas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará casi por completo, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará y la humedad comenzará a disminuir, lo que proporcionará un respiro tras un día de lluvias.
Es recomendable que los residentes de Cangas se preparen para un día variable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente durante la mañana. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un final de jornada más tranquilo y despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.
