El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente durante los periodos de 00:00 a 01:00 y de 05:00 a 06:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm y 0.1 mm, respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, las lluvias irán disminuyendo, y el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 89% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A partir de las 07:00, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a intervalos de sol y nubes altas, lo que mejorará las condiciones para actividades al aire libre.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h entre las 14:00 y 15:00. Este viento puede generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más cálidas de la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la brisa.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe con intervalos de nubes y sol, con temperaturas que se mantendrán entre los 19 y 21 grados . La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se mantiene en un 50% durante las primeras horas de la mañana, aunque se espera que disminuya a medida que avanza el día.

Al caer la tarde, el cielo se despejará aún más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:21, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvias, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza de Cambados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.