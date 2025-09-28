El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 14 y 22 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
A partir de la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con intervalos nubosos y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, se mantendrá un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para posibles chubascos.
La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada en las primeras horas debido a la niebla y la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 8:28, cuando se produzca el orto. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche.
En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día mayormente nublado con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.
