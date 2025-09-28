El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan los 7 mm en las primeras horas y disminuyendo a 3 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia irá disminuyendo, y para el resto de la jornada, las precipitaciones serán prácticamente nulas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 17 grados, descendiendo a 16 grados en la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 56% y el 88% a lo largo del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en ciertos momentos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las probabilidades de tormenta son bajas, con un 0% de probabilidad en las franjas horarias posteriores a las 08:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será lluviosa, la tarde podría ofrecer algunos momentos de calma y cielos menos cubiertos.

Los habitantes de Bueu deben prepararse para un inicio de jornada húmedo y fresco, pero con la esperanza de que las condiciones mejoren a medida que avanza el día. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia en las primeras horas, mientras que por la tarde, se podrá disfrutar de un tiempo más templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantenga la precaución ante posibles ráfagas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.