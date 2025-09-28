El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 2:00 a 8:00 AM. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar. A partir de las 8:00 AM, el cielo se despejará, y se prevé que la visibilidad mejore considerablemente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados durante la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% a las 8:00 AM, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados . La brisa será moderada, con vientos del noreste que oscilarán entre los 20 y 25 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, alcanzando un 61% hacia las 4:00 PM.

En la noche, las condiciones seguirán siendo agradables, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 16 grados . La brisa se mantendrá, aunque con una velocidad ligeramente menor, lo que hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y no se esperan precipitaciones adicionales.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante el resto del día, se recomienda estar atento a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas de la mañana. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados por la tarde hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el buen tiempo.

En resumen, Barro experimentará un inicio de día húmedo y cubierto, pero las condiciones mejorarán notablemente a medida que avance la jornada, ofreciendo un tiempo agradable para disfrutar de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.