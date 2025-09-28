El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias intermitentes que se prevén especialmente intensas en el periodo de 00:00 a 08:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia acumulada durante esta franja horaria sea de aproximadamente 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Aunque el cielo permanecerá cubierto, las lluvias se tornarán más escasas, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a cero entre las 08:00 y las 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El viento, que soplará predominantemente del este, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A partir de las 14:00, se espera que la dirección del viento cambie a noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% en la madrugada y descendiendo lentamente hasta un 66% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día, aunque no se prevén temperaturas extremas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con una transición hacia condiciones más soleadas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar a los 22 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 22:00.

En resumen, Baiona experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias y cielos cubiertos, pero con una mejora notable hacia la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para la lluvia en las primeras horas, pero también disfrutar de un tiempo más agradable a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.