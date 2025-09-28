El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, As Neves se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían persistir durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

A medida que avance la jornada, las condiciones no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con lluvias más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 02:00 y las 04:00, cuando la precipitación podría alcanzar hasta 8 mm. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 92% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del este, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las lluvias cesen y den paso a un cielo más despejado hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados en las últimas horas del día. La humedad también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en comparación con las primeras horas del día, se debe mantener la precaución, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla en las primeras horas, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para las inclemencias del tiempo y que sigan las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se prevén en los periodos iniciales. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta del 93%, lo que acentuará la sensación de frescor.

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas del día, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que sugiere que será un día fresco, especialmente en la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.