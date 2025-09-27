El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 64% y el 90% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 95%. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas de la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de alrededor de 4 a 7 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvias escasas y viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.