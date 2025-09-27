El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el atardecer. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 23 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la sensación de humedad podría hacer que se perciba un poco más fresco.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total, lo que no debería causar inconvenientes mayores, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que podría afectar la comodidad al realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 5 y 35 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se esperan hacia el final de la tarde, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco y dinámico. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades en la costa, ya que el viento puede ser más fuerte en esas áreas.

La salida del sol se producirá a las 08:27 y se pondrá a las 20:23, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día, aunque la mayor parte del tiempo estará cubierto. A pesar de las condiciones nubladas, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda estar preparado para cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.