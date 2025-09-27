El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 05:00, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 15 grados hacia las 10:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, con valores que podrían llegar a los 24 grados , proporcionando un respiro cálido antes de que caiga la tarde.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 95% en su punto máximo. Esto sugiere que podrían presentarse lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas. La cantidad de precipitación estimada es de alrededor de 1 mm, lo que indica que, si bien es posible que llueva, no será suficiente para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.