El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría, aunque sin precipitaciones significativas en este periodo inicial.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento, que soplará principalmente del sur, tendrá velocidades moderadas, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y a partir de la tarde, se incrementará la probabilidad de lluvias. En particular, se prevé que entre las 15:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando hasta un 75%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.4 mm a 2 mm, pero es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces estén preparados para posibles chubascos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados .

El viento continuará soplando del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso. La combinación de la humedad, el viento y las temperaturas más bajas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.