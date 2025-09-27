El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm en la tarde-noche. La humedad relativa también se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 23 grados, antes de descender a 20 grados hacia la noche.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser ligera, podrían producirse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche.

En resumen, los vigueses deben prepararse para un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.