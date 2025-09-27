El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados.
Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm en la tarde-noche. La humedad relativa también se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 23 grados, antes de descender a 20 grados hacia la noche.
La probabilidad de tormenta también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser ligera, podrían producirse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche.
En resumen, los vigueses deben prepararse para un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.
