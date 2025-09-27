El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que apenas alcanzarán los 0.2 mm en la tarde y un ligero aumento a 1 mm hacia la noche. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 14:00 y las 20:00, con un 95% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque existe un 45% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. Las ráfagas de viento serán más intensas hacia la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 18 grados. El cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol, que se espera para las 20:22. La combinación de nubes altas y cubiertas podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se anticipan condiciones ideales para la observación astronómica.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

