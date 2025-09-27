El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes de Tui se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.8 mm hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% en la misma franja horaria, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

Es aconsejable que los ciudadanos de Tui estén preparados para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde. A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, creando un ambiente fresco y húmedo.

