El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo sombría, aunque sin precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con una probabilidad de lluvia que aumentará considerablemente. Las previsiones indican que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación será del 95%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 25 grados en la tarde, proporcionando un breve respiro de calor antes de que las condiciones climáticas cambien. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 17 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y un aumento en la probabilidad de lluvia por la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.