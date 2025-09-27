El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y períodos de cielo cubierto. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, manteniendo un ambiente relativamente fresco y húmedo.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitación se incrementará a medida que se acerque la tarde, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las precipitaciones serán escasas, se prevén algunos chubascos ligeros, especialmente en la tarde, donde se estima una acumulación de hasta 1 mm de lluvia.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la jornada. Durante la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 18 grados . La probabilidad de tormentas también aumentará, con un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Soutomaior deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles interrupciones en sus actividades al aire libre.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.
