El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados en las primeras horas del día, proporcionando un inicio de jornada fresco.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados alrededor de las 15:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 64% en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 75%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1.0 mm, lo que sugiere que la lluvia será escasa pero suficiente para mojar el suelo. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos en que la lluvia se haga presente. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que añade un elemento de incertidumbre a la tarde. La combinación de nubes, lluvia y viento podría hacer que la tarde sea un poco más inestable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, Silleda experimentará un día variado, con un inicio fresco y nublado, seguido de un aumento de temperatura y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.