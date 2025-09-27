El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas costeras.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, con un 95% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total. Sin embargo, no se descartan intervalos de sol que podrían ofrecer breves momentos de claridad entre las nubes. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% en la misma franja horaria, lo que sugiere que algunos chubascos podrían ser más intensos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución si se planea salir.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.