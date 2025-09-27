El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 27 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 27 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos del 100% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una acumulación de hasta 0.3 mm de lluvia. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con precauciones ante la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.