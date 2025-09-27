El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada. Esto puede contribuir a la sensación de bochorno a medida que las temperaturas aumenten. A lo largo del día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 45% al 68% en la tarde y noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde y hasta 0.8 mm en la noche. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 55% en las horas de la tarde y la noche.

Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se sugiere llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante la tarde. A pesar de la nubosidad, las temperaturas agradables en las horas centrales del día permitirán disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté atento a la evolución del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.