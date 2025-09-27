El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 86% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los ribadumenses experimenten algunas lluvias ligeras. La cantidad de precipitación esperada es de aproximadamente 0.3 mm en la tarde, aumentando a 2 mm en la noche, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h hacia la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará a noreste y este a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% en las primeras horas y aumentando a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ribadumenses deben estar preparados para la posibilidad de condiciones climáticas más severas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto potencial de lluvia y viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.