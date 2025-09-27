El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde. Este incremento puede resultar agradable para los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día.

La humedad será un factor notable, especialmente por la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 60% por la tarde. Esto podría hacer que la tarde se sienta más cálida y menos incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una ligera posibilidad de lluvias, especialmente en las horas de la tarde, donde se estima una probabilidad de precipitación del 90% entre las 14:00 y las 20:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa suave que podría ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche podría afectar los planes al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.